Son Dakika Haberleri: Kilis'te öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı anısına fidan
Son Dakika Güncel Kilis'te öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı anısına fidan - Son Dakika

Kilis'te öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı anısına fidan

6 saat önce

Kilis'te Emine ve Mahmut Kudeyt İlkokulu öğrencileri "Bir destandır Mehmedim" projesi kapsamında, Barış Pınarı Harekatı ansına fidan dikti.

Kilis'te öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı anısına fidan, System.String[]

Kilis'te Emine ve Mahmut Kudeyt İlkokulu öğrencileri "Bir destandır Mehmedim" projesi kapsamında, Barış Pınarı Harekatı ansına fidan dikti.

Barış Pınarı Harekatında görev alan askerlere destek olmak adına hayata geçirilen proje kapsamında İl Jandarma Alay Komutanlığına gelen öğrenciler, ilk olarak Kilis İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil'i ziyaret etti.

Öğrencilerin Barış Pınarı Harekatında görev yapan askerler için yazdıkları mektupları teslim alan Albay Başaklıgil, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Albay Başaklıgil, burada yaptığı konuşmada, öğrencileri misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür etkinliklerin geleceğin teminatı olan çocuklara, insanlık sevgisi, merhamet, dayanışma, birlik, beraberlik, vatan ve bayrak sevgisi gibi önemli değerleri kazandırdığını söyledi.

Etkinlikte, komutanlık bahçesine Barış Pınarı Harekatı anısına fidan diken öğrencilere daha sonra özel eğitimli köpek timleri ile jandarma ekiplerinin kullandığı ekipmanlar tanıtıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Jandarma, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:54 Kaynak: AA
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