Son Dakika Haberleri: Kilis'te öğrencilerden Mehmetçik'e destek
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Kilis'te öğrencilerden Mehmetçik'e destek

19 dakika önce

Kilis'te ilkokul öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e sevgi gösterisinde bulundu.

Kilis'te öğrencilerden Mehmetçik'e destek, System.String[]

Kilis'te ilkokul öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e sevgi gösterisinde bulundu.

Selehattin İyigün İlkokulu öğrencileri, okul bahçesinde toplanarak "Barış Pınarı Harekatı" yazılı bir koreografi hazırladı.

Mehmetçik'e sevgi gösterisinde bulunan öğrenciler, harekatın başarılı geçmesi için dua etti.

"Askere selam olsun" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atan öğrenciler, etkinlikle Türk bayrağı da açtı.

Okul Müdürü Mustafa Vurur, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenci ve öğretmenlerden gelen talep üzerine etkinlik yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Mehmetçik'in daima yanında olduklarını aktaran Vurur, "Bugün çocuklarımız okulumuz bahçesinde Türk bayrağının gölgesi altında böyle bir etkinliği düzenlediler. Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize okulumuz olarak bir selam da biz göndermiş bulunuyoruz. Bütün askerlerimizi en derin sevgilerimizle selamlıyor, onlarla gurur duyuyoruz. "diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:47 Kaynak: AA
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