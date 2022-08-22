Kilis'te öldürülen anne ve kızın katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Kilis'te öldürülen anne ve kızın katil zanlısı adliyeye sevk edildi

22.08.2022 23:53
Kilis'te öldürülen anne ve kızın katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Kilis'te ölü bulunan anne ve kızın katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Kilis'te ölü bulunan anne ve kızın katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Merkez ilçeye bağlı Topdağı (Kefiz) köyünde dün hayvan otlatan bir çoban, yol kenarındaki arazide 100 metre arayla hareketsiz yatan 2 kadını görünce durumu jandarma ekiplerine bildirmiş, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları titiz çalışma sonucu olayın faili Suriye uyruklu Ş.H.S.'yi (30) Gaziantep'te düzenlediği operasyonla yakalamıştı. Ölenlerin ise Suriye uyruklu 50 yaşındaki Nura Hac Süleyman ile 13 yaşındaki kızı Riham Ali Elmuhammed olduğu belirlenmişti.

Suçunu itiraf etti

Kilis'e getirilen ve jandarmada çapraz sorguya alınan Ş.H.S. suçunu itiraf etti. Geniş güvenlik önlemleri altında Ş.H.S. adliyeye sevk edildi. Bıçaklanarak öldürülen anne ve kızının cenazelerinin ise yarın akrabaları tarafından teslim alınması bekleniyor. - KİLİS

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Kilis'te anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili şüpheli adliyeye sevk edildi Kilis'te anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili şüpheli adliyeye sevk edildi Kilis'te bulunan cesetler Suriyeli anne- kıza aitmiş; 1 akraba gözaltında Kilis'te bulunan cesetler Suriyeli anne- kıza aitmiş; 1 akraba gözaltında
Kaynak: İHA

Jandarma, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te öldürülen anne ve kızın katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te öldürülen anne ve kızın katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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