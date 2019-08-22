Kilis'te operasyon: 3 milyon 311 bin hap ele geçirildi

KİLİS - Kilis'te, polisin düzenlediği operasyonda tır ile dorsesinde yapılan aramada 3 milyon 311 bin 670 adet cinsel içerikli ve tıbbi hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis-İslahiye Karayolunda A.K. yönetimindeki tırı durdurdu. Tır ile dorsesi Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekilerek yapılan aramada, 2 milyon 352 cinsel içerikli hap, olmak toplam tıbbı hap ile birlikte 3 milyon 311 bin 670 hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, tır sürücüsü A.K. çıkarıldığı adlı mercilerce tutuklanarak ceza evine teslim edildi.