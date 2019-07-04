Son Dakika Haberleri: Kilis'te organize hırsızlık iddiası
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Kilis'te organize hırsızlık iddiası

22 dakika önce

Kilis'te 10 ayrı ev, iş yeri ve tarladan hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kilis'te organize hırsızlık iddiası, System.String[]
Kilis'te 10 ayrı ev, iş yeri ve tarladan hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde meydana gelen 10 hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları incelemede, hırsızlık olaylarının birbirleriyle benzerlik gösterdiğini ve hırsızlıkların aynı şebeke tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.
Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:10 Kaynak: AA
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