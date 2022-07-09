Kilis'te orman alanlarına girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı - Son Dakika
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Kilis'te orman alanlarına girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı

09.07.2022 14:55
Kilis'te orman alanlarına girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı

Kilis Valiliği, orman yangınlarına karşı ormanlık alanlara girişlerin 1 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

Kilis Valiliği, orman yangınlarına karşı ormanlık alanlara girişlerin 1 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarına karşı korunmak amacıyla yeni kararlar alındığı, 8 Temmuz-1 Ekim arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Ormanların çevresinde, içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermenin, piknik yapmanın, mangal, semaver, her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasak olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ormanlık sahalarda sürek avı yapılması, orman içi ve kenarında bulunan tesisler, çadırlı kamp alanları, piknik alanları, düğün ve eğlence organizasyonlarında havai fişek, dilek balonu, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılması yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Mesire alanlarında bulunan ocaklar dışında ateş yakılması yasaktır. Gerekli hallerde Valiliğimizin emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır. Bu karar Kilis ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır."

Açıklamada, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı aktarıldı.

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Kaynak: AA

Kilis Valiliği, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te orman alanlarına girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kilis'te orman alanlarına girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı - Son Dakika
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