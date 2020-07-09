Kilis'te orman yangını - Son Dakika

Kilis'in Polateli ilçesinde çıkan orman yangını havadan karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kilis Merkeze bağlı Başmağara köyü ile Polateli ilçesine bağlı Eylen köyü arasındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Kilis itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın alanının dağlık olması nedeniyle müdahalede güçlük çekildi. Karadan ve havadan helikopterin de destek verdiği yangın 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Kilis İl Özel İdaresi ile Kilis Belediyesi kepçe ve grayder desteğiyle arazi yolları açılarak, yangın söndürme ekiplerine destek verdi. Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş başta olmak üzere Kilis Orman İşletme Müdürlüğü personeli canla başla yangını söndürme çalışmasını katıldı. Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. - KİLİS