Kilis?te orman yangını
Kilis'in Polateli ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kilis'in Polateli ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, havadan ve karadan yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü.Merkeze bağlı Başmağara köyü ile Polateli ilçesinin Eylen köyü arasındaki ormanlık alanda, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiyeden ekipler, bölgeye sevk edildi. Alanının dağlık olması nedeniyle müdahalede güçlük çekilirken, karadan ve havadan helikopter ile yapılan çalışma sonucu yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 21:03 Kaynak: DHA
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