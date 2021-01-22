Kilis'te örnek geri dönüşüm projesiyle pet şişeler polyester ipliğe dönüşüyor - Son Dakika

Kilis'te örnek geri dönüşüm projesiyle pet şişeler polyester ipliğe dönüşüyor

22.01.2021 11:33
Kilis'te örnek geri dönüşüm projesiyle pet şişeler polyester ipliğe dönüşüyor, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kilis'teki Haskan Şirketler Grubu'nun medikal tekstil, cerrahi setler ve steril ürünler üreterek 700 kişiye istihdam sağladığını ve 38 ülkeye ihracat yaptığını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kilis'teki Haskan Şirketler Grubu'nun medikal tekstil, cerrahi setler ve steril ürünler üreterek 700 kişiye istihdam sağladığını ve 38 ülkeye ihracat yaptığını belirtti. Varank, grubun iki yeni yatırımına da dikkati çekerek, "18 bin metrekare PET yıkama hattıyla, pet şişenin geri dönüşümünden üretilen polyester, 29 bin 733 metrekarelik POY hattında işlenerek polyester ipliğe dönüşecek." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Varank, Kilis ziyareti kapsamında organize sanayi bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Varank'a ziyaretinde Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş eşlik etti.

Haskan Şirketler Grubu'nun Baymed, Bayteks ve Baypoy markalarıyla üretim yapan tesisine uğrayan Varank, Haskan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürkan Bayram'dan bilgi alarak, nonwoven veya dokumasız kumaş olarak bilinen medikal kumaş üretimini yerinde inceledi.

"Polateli ile istihdam artacak"

Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Varank, Kilis'in potansiyelini ortaya çıkaracak şekilde OSB projelerine hız verdiklerine dikkati çekti. Varank, şunları kaydetti:

"Şu anda faaliyette bulunan tesislerimizde 1300 vatandaşımız istihdam ediliyor. Önümüzdeki dönemde Polateli OSB projesinde ilerledikçe burada büyük bir istihdam oluşturacağımıza inanıyoruz. Hasan Bayram Beyefendinin Bayteks firmasını ziyaret ediyoruz. Çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor ama bunların en önemlilerinden birisi, nonwoven kumaş dediğimiz dokumasız kumaş üretimi. Bu kumaşlar, salgın döneminde gerek tulum gerek maske bunların ana ham maddesi konumunda. Firmamızdan bilgileri aldık. Nonwoven sektöründe faaliyet gösteren farklı firmaların da daha önce fabrikalarını açmıştık. Türkiye bu manada çok önemli bir potansiyele sahip, kapasitesi gerçekten yüksek. Hem bölgesinde hem uluslararası arenada nonwoven sektöründe önemli bir oyuncu haline geldi."

Varank, Bayteks firmasının da özellikle medikal tekstil denilen ameliyathaneler gibi çok hassas üretim gerektiren bir alanda üretim yaptığını vurgulayarak, "Üretim tesislerini gezdik. Adeta ilaç fabrikası gibi medikal tekstil üretimi gerçekleştiriliyor. Kilis'te orta yüksek teknoloji diyebileceğimiz üretimlerin olması, bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Önümüzdeki dönemde hem Kilis'e yatırımları çekeceğiz hem de yüksek teknolojili üretimlerin gelmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Varank, Kilis'te ziyaret ettiği üretim tesisiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Haskan Şirketler Grubu'nun medikal tekstil, cerrahi setler ve steril ürünler üreterek 700 kişiye istihdam sağladığını ve şirketin 38 ülkeye ihracat yaptığını belirtti. Varank, grubun 2 yeni yatırımına işaret ederek, "18 bin metrekare PET yıkama hattıyla, pet şişenin geri dönüşümünden üretilen polyester, 29 bin 733 metrekarelik POY hattında işlenerek polyester ipliğe dönüşecek." bilgisini verdi.

Mustafa Varank, İstihdam, İhracat, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kilis'te örnek geri dönüşüm projesiyle pet şişeler polyester ipliğe dönüşüyor - Son Dakika Ekonomi


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