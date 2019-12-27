Kilis'te oto tamirciliği yapan DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis'te oto tamirciliği yapan DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Kilis'te oto tamirciliği yapan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

7 saat önce

Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli oto tamircisi tutuklandı.

Kilis'te oto tamirciliği yapan DEAŞ şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli oto tamircisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Daha önce örgüt adına araçlara bomba düzeneği yerleştirdiği öne sürülen ve Kilis'te oto tamirciliği yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu M.Z, Kilis Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:56 Kaynak: AA
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