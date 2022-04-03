KİLİS'TE, OTOMOBİL DEVRİLDİ: 3 YARALI - Son Dakika
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KİLİS'TE, OTOMOBİL DEVRİLDİ: 3 YARALI

03.04.2022 19:09

KİLİS'te, şarampole devrilen otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralandı.

KİLİS'te, şarampole devrilen otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kumludere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Suriye uyruklu Saad Eddin Akraa yönetimindeki 79 SAA 861 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Saad Eddin Akraa ile otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen ekipler tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

KİLİS'TE, OTOMOBİL DEVRİLDİ: 3 YARALI
KİLİS'TE, OTOMOBİL DEVRİLDİ: 3 YARALI
KİLİS'TE, OTOMOBİL DEVRİLDİ: 3 YARALI

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Kilis'te otomobil şarampole uçtu: 3 ağır yaralı Kilis'te otomobil şarampole uçtu: 3 ağır yaralı Kilis'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Kilis'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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Kaynak: DHA

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