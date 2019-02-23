Son Dakika Haberleri: Kilis'te Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı

Kilis'te Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı

34 dakika önce

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kilis'te Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı, System.String[]
KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde  Musabeyli- Gaziantep yolunda meydana geldi. Gaziantep istikametine giden M.Y. yönetimindeki 01 ZP 287 plakalı kamyonet, Kaynaklı köyü yakınlarında karşı yönden gelen Y.K. yönetimindeki 79 EF 145 plakalı otomobil ile çapıştı. Kazada hurdaya dönen araçların sürücüleri ile  Mehmet Can, A.A., B.Y., M.Y., Z.Y., G.Y., O.Y. ve E.Y. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kilis Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Can, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:17 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uygulama Yapan Polisleri Yaralayan Alkollü Sürücü Tutuklandı Bakan Yardımcısı Açıkladı: Yerli Otomobil Fabrikasını Bursa'ya Yakın Bir Yerde Kurmak İstiyorlar

Sudan'da Hükümet Feshedildi! Ülkede 1 Yıl OHAL İlan Edildi Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Açtığı Suç Duyurusunun Nedenini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 00:51:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'te Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]