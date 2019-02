Kilis'te Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Musabeyli- Gaziantep yolunda meydana geldi. Gaziantep istikametine giden M.Y. yönetimindeki 01 ZP 287 plakalı kamyonet, Kaynaklı köyü yakınlarında karşı yönden gelen Y.K. yönetimindeki 79 EF 145 plakalı otomobil ile çapıştı. Kazada hurdaya dönen araçların sürücüleri ile Mehmet Can , A.A., B.Y., M.Y., Z.Y., G.Y., O.Y. ve E.Y. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kilis Devlet Hastanesi 'ne götürdü. Acil Servis 'te tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Can, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - Kilis