Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Mehmet Ç'nin (57) kullandığı 27 BRF 81 plakalı otomobil, Mehmet Sanlı Mahallesi'nde, Kenan Özkan (31) idaresindeki 27 J 9306 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Özkan ile yanındaki Memduha Özkan (75) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Memduha Özkan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kilis'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika