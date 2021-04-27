Kilis'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Mehmet Ç'nin (57) kullandığı 27 BRF 81 plakalı otomobil, Mehmet Sanlı Mahallesi'nde, Kenan Özkan (31) idaresindeki 27 J 9306 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Özkan ile yanındaki Memduha Özkan (75) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Memduha Özkan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.