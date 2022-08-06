Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Ekrem Çetin Kavşağı'nda E.A. yönetimindeki 34 BLN 264 plakalı otomobil, M.B.İ. yönetimindeki 79 DH 736 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü M.B.İ., 112 Acil ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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