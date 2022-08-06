Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

06.08.2022 21:17
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kilis'te otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kilis'te otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Ekrem Çetin Kavşağı'nda E.A. yönetimindeki 34 BLN 264 plakalı otomobil, M.B.İ. yönetimindeki 79 DH 736 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü M.B.İ., 112 Acil ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS

YORUMLAR
500
10 yıl önce işlenen 3 cinayette katil baba- oğul çıktı 10 yıl önce işlenen 3 cinayette katil baba- oğul çıktı Öldürülerek toprağa gömülen anne, oğul ve gelin cinayetinin zanlıları yakalandı Öldürülerek toprağa gömülen anne, oğul ve gelin cinayetinin zanlıları yakalandı
Kaynak: İHA

Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:05 Galatasaray, Lucas Torreira transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi
20:53 Galatasaray transfer hamlelerine devam ediyor! Ünlü yıldız Justin Kluivert için Roma'ya teklif yapıldı
20:50 Şef Mehmet Yalçınkaya'nın annesini görenler şaşırıp kaldı: Hık demiş burnundan düşmüş
20:42 Beşiktaş sezonu Kayserispor karşılaşmasıyla açıyor! Maçın ilk 11'leri netleşti
20:35 MasterChef Dilara'nın sosyal medya paylaşımları takipçilerini mest etti
19:54 Burak Yılmaz yeni takımıyla çıktığı ilk maçta fileleri sarstı!
19:25 Sessizliğini koruyan Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi sosyal medyadan paylaştı!
19:22 Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham, Southampton'ı 4-1 yendi
19:11 Düğünde oynadığı video ile gündem olan temizlik işçisine belediye başkanından hediye!
18:43 Premier Lig'in ilk haftasında Liverpool, deplasmanda Fulham ile berabere kaldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 21:17:10. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement