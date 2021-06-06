Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kazada ağır yaralanan 2 sürücü, sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Ekipler bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi aldı, trafik akışı kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis , polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Metin Uyguner idaresindeki 27 BIZ 53 plakalı otomobil, Kilis- Gaziantep kara yolunun 15'inci kilometresinde Seve Barajı mevkisinde Ali Polat yönetimindeki 79 EF 315 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kilis 'te otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

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