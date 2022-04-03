Kilis'te otomobil şarampole uçtu: 3 ağır yaralı - Son Dakika
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Kilis'te otomobil şarampole uçtu: 3 ağır yaralı

03.04.2022 18:10

Kilis'te otomobil şarampole uçtu: 3 ağır yaralı Kilis'te, otomobilini şarampole uçması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Kilis'te otomobil şarampole uçtu: 3 ağır yaralı

KİLİS - Kilis'te, otomobilini şarampole uçması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yabancı uyruklu Saad Eddin Akraa yönetimindeki 79 Saa 861 plakalı otomobil Kilis- Gaziantep Karayolu Kumludere Şehitler Çeşmesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Saad Eddin Akraa ile otomobilde yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu A.B ve A.A., Kilis İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibi tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturmaya başladı.

Kilis'te otomobil şarampole uçtu: 3 ağır yaralı
Kilis'te otomobil şarampole uçtu: 3 ağır yaralı
Kilis'te otomobil şarampole uçtu: 3 ağır yaralı
Kilis'te otomobil şarampole uçtu: 3 ağır yaralı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te otomobil şarampole uçtu: 3 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te otomobil şarampole uçtu: 3 ağır yaralı - Son Dakika
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