Edinilen bilgiye göre, Kilis- Gaziantep karayolu 20'inci kilometresinde A.B.Ö. yönetimindeki 27 ABL 818 plakalı otomobil, virajı alamayarak şarampolü uçtu. Kazada otomobil sürücüsü A.B.Ö. ile Ş.Ö. ve A.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

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