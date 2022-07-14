Son dakika haber! Otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

14.07.2022 22:49

Edinilen son dakika haberine göre Kilis'te virajı alamayan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kilis'te virajı alamayan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis- Gaziantep karayolu 20'inci kilometresinde A.B.Ö. yönetimindeki 27 ABL 818 plakalı otomobil, virajı alamayarak şarampolü uçtu. Kazada otomobil sürücüsü A.B.Ö. ile Ş.Ö. ve A.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

(Mehmet Ali Dağ - İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

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