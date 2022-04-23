Kilis'te otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Kilis'te otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı

23.04.2022 19:53
Kilis'te otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı

Kilis'te virajı alamayan otomobil sulama kanalına uçtu.

Kilis'te virajı alamayan otomobil sulama kanalına uçtu. Araç içerisinde bulunan 4 kişi boğularak ölürken yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis'in Elbeyli ilçesi Kalbursait mevkisinde seyir eden bir otomobil virajı alamayarak sulama kanalına düştü. Araç içerisinde bulunan 7 kişiden 4'ü boğularak hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 3 kişi AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılarak Kilis Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

(Mehmet Ali Dağ/İHA

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Kilis'te sulama kanalına düşen araçtaki 4 kişi boğuldu Kilis'te sulama kanalına düşen araçtaki 4 kişi boğuldu Kaza yapan otomobil 50 metre sürüklendi Kaza yapan otomobil 50 metre sürüklendi

Otomobil, Elbeyli, Tragger, Kilis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kilis'te otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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