Kilis'te otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Kilis'te otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı

23.04.2022 20:17

Kilis'te virajı alamayan otomobil sulama kanalına uçtu.

Kilis'te virajı alamayan otomobil sulama kanalına uçtu. Araç içerisinde bulunan 4 kişi boğularak ölürken yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis'in Elbeyli ilçesi Kalbursait mevkisinde seyir eden bir otomobil virajı alamayarak sulama kanalına düştü. Araç içerisinde bulunan 7 kişiden 4'ü boğularak hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 3 kişi AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılarak Kilis Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - KİLİS

Kilis'te otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı
Kilis'te otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı
Kilis'te otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı
Kilis'te otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı

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Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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