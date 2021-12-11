Kilis'te otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Dışarı çıktığında arabasının alevler içinde olduğunu dile getiren Kurt, "İtfaiyeye haber verdik, gelip söndürdü. Polisler, çevredeki güvenlik kameralarını inceliyor. Bir güvenlik kamerasında motosikletle maskeli 2 kişi gelmiş. Saat 04.56'da sokağa giriyorlar, 04.57'de arabamda alevler çıkıyor." dedi.

Helvacıoğlu Mahallesi Muhtarı Yaşar Kurt, gazetecilere, sabah 05.00 gibi komşularının kapıyı çalarak aracının yandığını söylediğini belirtti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Helvacıoğlu Mahallesi Muhtarı Yaşar Kurt 'a ait Bay Sokak'ta park halindeki 79 DS 953 plakalı otomobilde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kilis 'te park halindeki bir araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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