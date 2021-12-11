Kilis'te otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kilis'te park halindeki bir araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Helvacıoğlu Mahallesi Muhtarı Yaşar Kurt'a ait Bay Sokak'ta park halindeki 79 DS 953 plakalı otomobilde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Helvacıoğlu Mahallesi Muhtarı Yaşar Kurt, gazetecilere, sabah 05.00 gibi komşularının kapıyı çalarak aracının yandığını söylediğini belirtti.
Dışarı çıktığında arabasının alevler içinde olduğunu dile getiren Kurt, "İtfaiyeye haber verdik, gelip söndürdü. Polisler, çevredeki güvenlik kameralarını inceliyor. Bir güvenlik kamerasında motosikletle maskeli 2 kişi gelmiş. Saat 04.56'da sokağa giriyorlar, 04.57'de arabamda alevler çıkıyor." dedi.
Kaynak: AA
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