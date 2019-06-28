Kilis'te otomobilin çarptığı çocuk öldü
36 dakika önce
Kilis'te otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:08 Kaynak: AA
'te otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Mehmet Yılmaz
yönetimindeki 35 JY 287 plakalı otomobil, Ekrem Çetin Kavşağı civarında yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli İman El-Hammud'a (10) çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonucu çocuğun öldüğü belirlendi.
Çocuğun cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Kilis Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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