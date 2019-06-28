Son Dakika Haberleri: Kilis'te otomobilin çarptığı çocuk öldü
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Kilis'te otomobilin çarptığı çocuk öldü

36 dakika önce

Kilis'te otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kilis'te otomobilin çarptığı çocuk öldü, System.String[]
Kilis'te otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Mehmet Yılmaz yönetimindeki 35 JY 287 plakalı otomobil, Ekrem Çetin Kavşağı civarında yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli İman El-Hammud'a (10) çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonucu çocuğun öldüğü belirlendi.
Çocuğun cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:08 Kaynak: AA
Kilis, Güncel
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