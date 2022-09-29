Kilis'te otomobilin çarptığı kağıt toplayıcısı öldü - Son Dakika
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Kilis'te otomobilin çarptığı kağıt toplayıcısı öldü

29.09.2022 23:08

Kilis'te otomobilin çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti.

Kilis'te otomobilin çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti.

H.S. (17) yönetimindeki 79 AAR 205 plakalı otomobil, Nedim Ökmen Mahallesi Ali Metin Dirimtekin Caddesi'nde "çekçek" diye tabir edilen el arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu A.B'ye (41) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolda sürüklenen A.B. ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan A.B. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Ali Metin, Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te otomobilin çarptığı kağıt toplayıcısı öldü - Son Dakika

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