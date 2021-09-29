Otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı - Son Dakika

Kilis'te yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenci, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
E.G. yönetimindeki 07 FMF 60 plakalı otomobil, çevre yolu hastane kavşağı civarında okul çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan 5. sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Mahmut Alsayd Ali'ye (10) çarptı.
Kazada yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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