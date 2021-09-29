Otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı - Son Dakika

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

James Bond filminin galasında Kate Middleton kıyafeti ile damga vurdu

Kurye, evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu

Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar