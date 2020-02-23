Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

7 saat önce

Kilis'te, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, System.String[]

Kilis'te, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, E.B. yönetimindeki 44 ABF 695 plakalı otomobil Kilis- Gaziantep Karayolu Söğütlüdere mevkiinde sürücüsünün kaygan zeminde direksiyonu kaybetmesi sonucu devrilerek ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü E.B. ile Z.B. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KİLİS

Gaziantep, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

5 maskeli kişi tarafından gasbedilen market sahibi: Şaka sandım
"Sıfır" diye aldığı otomobilde hava yastıkları ve emniyet kemerleri arızalı çıktı İdlib şehidi Mecit Demir, son yolculuğuna uğurlandı Polisler tarafından kelepçelenen hırsız, "Kalp pilim var, dikkat edin" diye yalvardı

Son Dakika Haberleri
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 19:27:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]