Kilis'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.H.E. İdaresindeki 34 GY 9854 plakalı otomobil, Kilis- Gaziantep kara yolunun 15'inci kilometresinde aynı istikamette seyreden Suriye uyruklu F.C. yönetimindeki 79 MA 2576 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yola savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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