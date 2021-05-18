KİLİS'TE OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI; 2 YARALI - Son Dakika

KİLİS'te, iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Necmettin Erbakan Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde, kent merkezine doğru giden Faruk Muhammed A, yönetimindeki 79 MA 2659 plakalı otomobil ile Mehmet Enes İ. yönetimindeki 34 ZS 0841 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.