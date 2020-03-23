Kilis'te parklardaki banklar kaldırılmaya başlandı - Son Dakika
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Kilis'te parklardaki banklar kaldırılmaya başlandı

6 saat önce

Kilis'te, 65 yaş ve üzerinin parklarda banklarda oturmasını engellemek için belediye tarafından banklar kaldırılmaya başlandı.

Kilis'te parklardaki banklar kaldırılmaya başlandı, System.String[]

Kilis'te, 65 yaş ve üzerinin parklarda banklarda oturmasını engellemek için belediye tarafından banklar kaldırılmaya başlandı.


Kilis Belediyesi sabah saatlerinden itibaren İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olanların sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkmaları nedeniyle Kilis kent merkezinde bulunan parklar, bahçeler ve mesire alanlarındaki banklar kaldırılmaya başlandı. Belediye ekipleri, kepçe yardımıyla bankları kaldırarak, kamyonlara yükleyerek, Park ve Bahçe Müdürlüğüne götürüyor. Bankların kaldırılma çalışmaları gün boyu süreceği bildirildi. Kilisliler, bankların kaldırılmasından memnun olduklarını, yasağa 65 yaş ve üzerindekilerin uymadığını, alınan kararı desteklediklerini ifade etti. - KİLİS

Kilis Belediyesi, Sabah, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:13 Kaynak: İHA

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