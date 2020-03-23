Kilis'te parklardaki banklar kaldırılmaya başlandı - Son Dakika
Son Dakika Genel Kilis'te parklardaki banklar kaldırılmaya başlandı - Son Dakika

Kilis'te parklardaki banklar kaldırılmaya başlandı

7 saat önce

Kilis'te parklardaki banklar kaldırılmaya başlandı Kilis'te, 65 yaş ve üzerinin parklarda banklarda oturmasını engellemek için belediye tarafından banklar kaldırılmaya başlandı.

Kilis'te parklardaki banklar kaldırılmaya başlandı

KİLİS - Kilis'te, 65 yaş ve üzerinin parklarda banklarda oturmasını engellemek için belediye tarafından banklar kaldırılmaya başlandı.

Kilis Belediyesi sabah saatlerinden itibaren İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olanların sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkmaları nedeniyle Kilis kent merkezinde bulunan parklar, bahçeler ve mesire alanlarındaki banklar kaldırılmaya başlandı. Belediye ekipleri, kepçe yardımıyla bankları kaldırarak, kamyonlara yükleyerek, Park ve Bahçe Müdürlüğüne götürüyor. Bankların kaldırılma çalışmaları gün boyu süreceği bildirildi. Kilisliler, bankların kaldırılmasından memnun olduklarını, yasağa 65 yaş ve üzerindekilerin uymadığını, alınan kararı desteklediklerini ifade etti.

Kilis'te parklardaki banklar kaldırılmaya başlandı

Kilis Belediyesi, Sabah, Kilis, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:22 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı
Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti         
12:35
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir         
11:27
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı         
11:15
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti         
11:04
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor 15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor         
11:00
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi         
10:53
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek         
09:52
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu         
07:52
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 18:29:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilis'te parklardaki banklar kaldırılmaya başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]