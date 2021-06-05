Son dakika haber... Parkta çıkan yangını polis ekipleri söndürdü - Son Dakika

Kilis'te bir parkta ağaçlık alanda çıkan yangını polis ekipleri söndürdü.
Aşıt Mahallesi Karataş Parkı Kilis Belediye Spor Tesisleri yakınındaki parkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye araçları, bölgede sokakların dar olması ve parktaki ağaçlar nedeniyle yangın çıkan alana ulaşmakta güçlük yaşadı.
Polis, itfaiyenin gecikmesi üzerine alevlere ağaç dallarıyla ve toprakla müdahale ederek yangını söndürdü.
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri alanda soğutma çalışması yaptı.
Kaynak: AA
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