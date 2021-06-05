Son dakika haber... Parkta çıkan yangını polis ekipleri söndürdü - Son Dakika

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri alanda soğutma çalışması yaptı.

Polis, itfaiyenin gecikmesi üzerine alevlere ağaç dallarıyla ve toprakla müdahale ederek yangını söndürdü.

İtfaiye araçları, bölgede sokakların dar olması ve parktaki ağaçlar nedeniyle yangın çıkan alana ulaşmakta güçlük yaşadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Aşıt Mahallesi Karataş Parkı Kilis Belediye Spor Tesisleri yakınındaki parkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kilis 'te bir parkta ağaçlık alanda çıkan yangını polis ekipleri söndürdü.

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