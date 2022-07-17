Elbeyli ilçesine bağlı Geçerli köyü Bitkıran mezrasında Mehmet Köroğlu 'na ait evin depo olarak kullanılan yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkması üzerine durum İtfaiye Müdürlüğüne haber edildi. Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürürken, 2 tüpün patladığı öğrenildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS

Kaynak: İHA

İtfaiye, Elbeyli, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kilis'te patlayan tüpler maddi zarara yol açtı - Son Dakika

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