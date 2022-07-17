Kilis'te patlayan tüpler maddi zarara yol açtı - Son Dakika
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Kilis'te patlayan tüpler maddi zarara yol açtı

17.07.2022 18:32
Kilis'te patlayan tüpler maddi zarara yol açtı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde ikametin depo olarak kullanılan yerinde çıkan yangın nedeniyle 2 tüp patlaması sonucu maddi zarar meydana geldi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde ikametin depo olarak kullanılan yerinde çıkan yangın nedeniyle 2 tüp patlaması sonucu maddi zarar meydana geldi.

Elbeyli ilçesine bağlı Geçerli köyü Bitkıran mezrasında Mehmet Köroğlu'na ait evin depo olarak kullanılan yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkması üzerine durum İtfaiye Müdürlüğüne haber edildi. Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürürken, 2 tüpün patladığı öğrenildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Elbeyli, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te patlayan tüpler maddi zarara yol açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te patlayan tüpler maddi zarara yol açtı - Son Dakika
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