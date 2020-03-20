Kilis'te pazar esnafına maske dağıtıldı - Son Dakika

Kilis'te pazar esnafına maske dağıtıldı
6 saat önce
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs salgınına karşı, pazarcı esnaflara kişisel koruyucu malzeme olarak hijyenik maske ve eldiven dağıldı.
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs salgınına karşı, pazarcı esnaflara kişisel koruyucu malzeme olarak hijyenik maske ve eldiven dağıldı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarındaki esnaflara pazarcı esnafına kişisel koruyucu malzeme olarak hijyenik maske ve eldiven dağıtıldı. Esnafların hijyen konusunda duyarla olmasını isteyen Zabıta ekipleri, pazarcı esnafına denetimlerde bulundu. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:33 Kaynak: İHA
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