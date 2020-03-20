Kilis'te pazar esnafına maske dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te pazar esnafına maske dağıtıldı - Son Dakika

Kilis'te pazar esnafına maske dağıtıldı

6 saat önce

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs salgınına karşı, pazarcı esnaflara kişisel koruyucu malzeme olarak hijyenik maske ve eldiven dağıldı.

Kilis'te pazar esnafına maske dağıtıldı, System.String[]

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs salgınına karşı, pazarcı esnaflara kişisel koruyucu malzeme olarak hijyenik maske ve eldiven dağıldı.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarındaki esnaflara pazarcı esnafına kişisel koruyucu malzeme olarak hijyenik maske ve eldiven dağıtıldı. Esnafların hijyen konusunda duyarla olmasını isteyen Zabıta ekipleri, pazarcı esnafına denetimlerde bulundu. - KİLİS

Kilis Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:33 Kaynak: İHA

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