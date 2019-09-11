Kilis'te pide fırınlarında zeytin dalı yakılması yasaklanıyor

Kilis Belediyesi tarafından kentteki pide fırınlarında zeytin dalı yakılmasının yasaklanması için görüş alış verişinde bulunuldu.



Kilis Belediyesi ile Kilis Fırıncılar Odası tarafından organize edilen toplantı Söğütlüdere'de yapıldı. Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Pide fırınlarında zeytin dalı yakılarak ekmek pişirildiğini ifade ederek, "Zeytin dalı hem çevre kirliliğine yol açıyor, hemde, fırınlar önünde çirkin görüntü oluşturuyor. Bu nedenle ekmek üretiminin daha hijyen olması için doğalgazla pide etmek üretilmesini istiyoruz" dedi.



Kilis Fırıncılar Odası Ömer Sevengül ise doğalgaz ile pide ekmek üretmenin daha hijyen olacağını ifade ederek, "Belediyemiz ile görüşme halindeyiz. Zeytin dalı ile ekmek üretmek gerçekten bazı sıkıntıları da meydana getiriyor. Zaman zaman zeytin dalları konulduğu yerlerde yangınlar meydana geliyor. Esnafımız ve belediyemiz ile istişarelerimiz devam ediyor. Doğalgaz ile ekmek üretmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum" dedi. - KİLİS