Kilis'te, PKK operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
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Kilis'te, PKK operasyonunda 2 tutuklama

13.05.2022 09:11
Kilis'te, PKK operasyonunda 2 tutuklama

KİLİS'te, jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

KİLİS'te, jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan haklarında arama kararı bulunan 3 kişinin kentte olduğunu belirledi. Yapılan araştırmayla adresleri belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kilis'te, PKK operasyonunda 2 tutuklama
Kilis'te, PKK operasyonunda 2 tutuklama
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Jandarma, Terör, Kilis, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kilis'te, PKK operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika


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