Kilis'te, PKK operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

KİLİS'te, jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan haklarında arama kararı bulunan 3 kişinin kentte olduğunu belirledi. Yapılan araştırmayla adresleri belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.