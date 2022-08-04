İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan geniş istihbarı çalışmalar neticesinde, geçmiş dönemde Suriye 'de PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstermesini müteakip yasa dışı yollardan Türkiye 'ye giriş yaparak Kilis'te ikamet ettiği tespit edilen Suriye uyruklu 1 şüpheli yakalandı. İfadesi alınan şüpheli, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinden sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

Kaynak: İHA

Kilis, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kilis'te Terör örgütü PKK/PYD'li terörist tutuklandı - Son Dakika

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