İhbara giden polis ekiplerine sıcak su attılar: 4 yaralı - Son Dakika

İhbara giden polis ekiplerine sıcak su attılar: 4 yaralı

Son Güncelleme: 25.09.2023 07:47

Kilis'te bir ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, şüphelileri uyardığı sırada sıcak suyla saldırıya uğradı. Olayda 2 polis memuru ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheliler gözaltına alındı.

Kilis'te yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden şahıslar, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerine sıcak su attı. Olayda 2'si polis 4 kişi yaralandı.

YÜKSEK SESLE ÇEVREYİ RAHATSIZ ETTİLER

Söğütlüdere mesire alanında bir araçtan yüksek sesle müzik dinlenerek çevreye rahatsızlık verildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, şüpheliler M.H.K. ile İ.Y'yi uyardı.

Kilis'te Polis Ekiplerine Sıcak Su Atıldı: 2 Polis Yaralandı

SICAK SU ATTILAR

Bu sırada şüphelilerin polis ekiplerinin üzerine sıcak su atması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 Yunus polis ile İ.H.K. ve H.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheliler M.H.K. ile İ.Y'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Kilis, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İhbara giden polis ekiplerine sıcak su attılar: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İhbara giden polis ekiplerine sıcak su attılar: 4 yaralı - Son Dakika
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