İhbara giden polis ekiplerine sıcak su attılar: 4 yaralı

Kilis'te yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden şahıslar, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerine sıcak su attı. Olayda 2'si polis 4 kişi yaralandı.

YÜKSEK SESLE ÇEVREYİ RAHATSIZ ETTİLER

Söğütlüdere mesire alanında bir araçtan yüksek sesle müzik dinlenerek çevreye rahatsızlık verildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, şüpheliler M.H.K. ile İ.Y'yi uyardı.

SICAK SU ATTILAR

Bu sırada şüphelilerin polis ekiplerinin üzerine sıcak su atması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 Yunus polis ile İ.H.K. ve H.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheliler M.H.K. ile İ.Y'yi gözaltına aldı.