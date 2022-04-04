Kilis'te Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika
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Kilis'te Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak

04.04.2022 15:31
Kilis'te Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Kilis'te Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kilis'te Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Polis Haftası kapsamında kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, polis teşkilatının vatanın, şanlı bayrağın, kadim milletin, milli ve manevi değerlerin teminatı olduğunu belirtti.

Emniyetin müdürlüğünün devletinin emrinde ve vatandaşının hizmetinde olduğunu aktaran Kurt, sahada asayiş, terör, güvenlik ve uyuşturucu konularında suç ve suçlularla etkin mücadelenin yanında KADES, UYUMA, SİBERAY, NARKOREHBER gibi sosyal sorumluluk projelerinde ve bilgilendirme faaliyetlerinde de çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Kuruluş yıldönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini dile getiren Kurt, şunları kaydetti:

" Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına personellerimizle katılım sağladık. Bugün itibariyle de şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret edeceğiz. Cuma günü şehitliği ziyaret ederek akabinde Kayabaş Cami'sinde ebediyete intikal etmiş şehitlerimiz için mevlit programı düzenleyeceğiz. Aynı gün akşam Polisevi'nde şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ile iftar yemeğinde bir araya geleceğiz. Cumhuriyet Meydanı'nda 10 Nisan'da çelenk sunma töreninin ardından vatandaşlarımıza hizmetlerimizle ilgili bilgilendirme yapmak ve kullandığımız ekipmanları tanıtmak amacıyla stant kuracağız. Aynı günün akşamına da Karataş bölgesinde bulunan Ferahiye ve Bilal Habeş camilerinde teravih namazı çıkışı lokma tatlı ikramında bulunarak programlarımızı sonlandıracağız."

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Polis Haftası, Kilis, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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