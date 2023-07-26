Kilis'te Polis Memuru Komşusunu Tabancayla Vurarak Öldürdü - Son Dakika
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Kilis'te Polis Memuru Komşusunu Tabancayla Vurarak Öldürdü

26.07.2023 13:05

Kilis'te polis memuru Mahmut Y., araç parkı nedeniyle tartıştığı komşusu Hamdi Öten'i tabancasıyla vurarak öldürdü. Tartışmanın büyümesiyle Mahmut Y., üzerinde taşıdığı tabancasıyla Öten'e ateş açtı. Ağır yaralanan Öten hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Mahmut Y. gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Kilis'te polis memuru Mahmut Y., araç parkı nedeniyle tartıştığı komşusu Hamdi Öten'i (50) tabancasıyla vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Yaşar Aktürk Mahallesi'nde meydana geldi. Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mahmut Y. ile komşusu Hamdi Öten arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE SİLAHINA DAVRANDI

Tartışmanın büyümesi ile Mahmut Y., üzerinde taşıdığı tabancasıyla Öten'e ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Öten yere yığılırken, silah sesini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Polis memuru park meselesi yüzünden tartıştığı komşunu öldürdü

MESLEKTAŞLARI TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Öten, kurtarılamadı. Mahmut Y. ise meslektaşları tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Tragger, Kilis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te Polis Memuru Komşusunu Tabancayla Vurarak Öldürdü - Son Dakika
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