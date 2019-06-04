Kilis'te, protokol bayramlaşması
47 dakika önce
Kilis Valiliği tarafından organize edilen bayramlaşma Cumhuriyet meydanında gerçekleştirildi.
Kilis Valiliği
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:02 Kaynak: İHA
tarafından organize edilen bayramlaşma Cumhuriyet meydanında gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen bayramlaşmaya Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut
, AK Parti
Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger
, Ahmet Salih Dal
, siyasi parti il başkanları, daire amir ve müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Bayramlaşmadan sonra protokol üyeleri, Garnizon Komutanlığını ziyaret etti. Garnizon ve .Hudut Alay Komutanı Piyade
'inci Albay Hasan Ufuk Arıcan ile askerleri ziyaret ederek, bayramlarını kutlayan Vali Recep Soytürk'ün başkanlığındaki protokol üyeleri daha sonra şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladılar. - KİLİS
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