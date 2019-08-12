Son Dakika Haberleri: Kilis'te protokol bayramlaşması
Son Dakika Yaşam Haber

Kilis'te protokol bayramlaşması

37 dakika önce

Kilis Valiliği tarafından organize edilen protokol bayramlaşması öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Kilis'te protokol bayramlaşması, System.String[]
Kilis Valiliği tarafından organize edilen protokol bayramlaşması öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen bayramlaşma programına Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Mehmet Cihanoğlu, siyasi partilerin il başkanları, daire amir ve müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Konuşmaların ardından yapılan bayramlaşma merasimi ile program sona erdi. - KİLİS
Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van'da teslim olan kadın terörist itiraf etti: Örgüt içerisinde infazlar başladı
Kahramanmaraş'ta gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırı: 12 yaralı, 12 gözaltı FOX TV'nin sunucusu Merve Yıldırım'dan danslı bayram kutlaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 10:57:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'te protokol bayramlaşması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]