Kilis'te resmi belgede sahtecilik operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te resmi belgede sahtecilik operasyonunda bir şüpheli yakalandı

29.03.2022 09:45
Kilis'te resmi belgede sahtecilik operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kilis'te resmi belgede sahtecilik yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te resmi belgede sahtecilik yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde Suriye uyruklu İ.M'nin sahte evrak düzenlediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda adrese yapılan operasyonda, 1 renkli yazıcı, 1 mor ışık cihazı, 3 estampa, 1 dizüstü bilgisayar, 1 kağıt ebatlama ve kesim makinesi,1 sıcak kimlik kaplama makinesi, 5 rulo filigram etiketi, 68 rulodan kesilmiş filigram etiketi, 248 Arapça ibareli mühür, 3 Arapça tarih numaratörü, sahte olduğu değerlendirilen 2 Suriye kimliği, sahte olduğu değerlendirilen 1 Suriye sürücü belgesi, 6 Arapça ibareli mühürlü vaziyette sahte olduğu değerlendirilen evrak, Suriye'ye ait 203 pul, Suriye'ye ait 13 pasaport, Suriye'ye ait 5 boş pasaport, Suriye'ye ait 105 boş aile cüzdanı ele geçirildi.

Şüpheli İ.M. gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kazım Karabekir, Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te resmi belgede sahtecilik operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika


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