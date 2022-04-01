Kilis'te resmi belgede sahtecilik yapan bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kilis'te resmi belgede sahtecilik yapan bir kişi tutuklandı

01.04.2022 15:41
Kilis'te resmi belgede sahtecilik yapan bir kişi tutuklandı

Kilis'te, resmi belgede sahtecilik yaparak evrak hazırlayan bir kişi malzemeleri ile birlikte yakalandı.

Kilis'te, resmi belgede sahtecilik yaparak evrak hazırlayan bir kişi malzemeleri ile birlikte yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ş (KOM) ekipleri tarafından İ.M'ye ait Kazım Karabekir Mahallesinde ikametinde sahte evrak düzenlediği istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi İkamette yapılan aramada1 adet renkli yazıcı, 1 adet mor ışık cihazı, 3 adet estampa, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet, kağıt ebatlama ve kesim makinesi,1 adet laminasyon (sıcak kimlik kaplama) makinesi, 5 rulo filigram etiketi, 68 adet rulodan kesilmiş filigram etiketi, 248 adet arapça ibareli mühür, 3 adet arapça tarih numaratörü, 2 adet sahte olduğu değerlendirilen Suriye kimliği,1 adet sahte olduğu değerlendirilen Suriye sürücü belgesi, 6 adet arapça ibareli mühürlü vaziyette sahte olduğu değerlendirilen evrak, 203 adet Suriye ülkesine ait pul, 13 adet Suriye Arap Cumhuriyetine ait pasaport, 5 adet Suriye Arap Cumhuriyetine ait boş pasaport, 105 adet Suriye Arap Cumhuriyetine ait boş aile cüzdanı ele geçirildi. İfadesi alınan yabancı uyruklu İ.M. sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. - KİLİS

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Emniyet Müdürlüğü, Kazım Karabekir, Kaçakçılık, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te resmi belgede sahtecilik yapan bir kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te resmi belgede sahtecilik yapan bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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