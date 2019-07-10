Kilis'te ruhsatı olmayan iş yerleri kapatılıyor
1 saat önce
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından iş yeri açma çalışma ruhsatını almayanların iş yerleri kapatılarak mühürlenmeye başlandı.
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:45 Kaynak: İHA
tarafından iş yeri açma çalışma ruhsatını almayanların iş yerleri kapatılarak mühürlenmeye başlandı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kilis genelinde esnaflara yönelik olarak bütün uyarı ve verilen sürelere rağmen iş yeri açma ve çalışma ruhsatını almadan faaliyete devam eden işyerleri kapatıldı. Kapatılan iş yerlerinin büyük bölümü Suriyeliler'e ait olduğu öğrenilirken, Zabıta Müdürlüğünün denetimlerinin artarak süreceği bildirildi. - KİLİS
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