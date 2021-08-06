Kilis'teki kadınlar sabun üretiminde sosyalleşiyor - Son Dakika

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (KÜSEM) ve Türk Kızılayı Kilis Toplum Merkezi işbirliğinde imzalanan protokol kapsamında uluslararası koruma statüsündeki kadınların ve yerli halkın sosyalleşmesi için sabun üretim teknikleri ve uygulamaları eğitimi veriliyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (İTAMER) verilen kursla geçici koruma altında yaşayan Suriyeli vatandaşların, diğer uluslararası koruma statüsündekilerin ve yerel halkın psikolojik, sosyal ve ekonomik iyilik hallerinin sağlanması, toplumsal dayanıklılığın arttırılması ve birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında katılımcılara, sabun çeşitleri, geleneksel, soğuk sistem ve sıcak sistem sabun üretim, sıvı sabun üretim süreçleri, sabun üretiminde kullanılan renkler ve esanslar hakkında eğitimler veriliyor ve farklı yöntemler ile çeşitli özelliklerde sabun üretme imkanı sağlanıyor.

Projenin yürütücülüğünü yapan öğretim üyesi Dr. Evrim Baran Aydın ve araştırma görevlisi Halil Ekici tarafından verilen eğitime 19 kadın katılıyor.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Türk Kızılayı Sosyoekonomik Güçlendirme Program Yöneticisi Cihan Arsu, Türk Kızılayı Gaziantep Toplum Merkezi Yöneticisi Ersun Şen, Türk Kızılayı Bütçe ve Raporlama Sorumlusu Didem Tuncel, Malteser International Program Yöneticisi Hayriye Yalım ve Malteser International Finans Yöneticisi Ezgi Konukoğlu'nun yer aldığı Türk Kızılayı Toplum Merkezi Proje Heyeti ile verilen eğitimi yerinde inceledi.

Karacoşkun, Türk Kızılayı ile imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilen bu tür proje ve faaliyetlerin uluslararası koruma statüsündekilerin entegrasyonu ve yerli halkın sosyalleşip ekonomiye katılımının arttırılması bağlamında önemli olduğunu belirtti.