Son Dakika Haberleri: Kilis'te Sağanak Etkili Oldu

Kilis'te Sağanak Etkili Oldu

1 saat önce

Kilis'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kilis'te Sağanak Etkili Oldu, System.String[]
Kilis'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle çevre yolunun yanından geçen su kanalı taştı, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri de tıkanan kanallarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Sağanak nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, çevredeki binalara ve iş yerlerinin saçaklarının altına girerek korunmaya çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:36 Kaynak: AA

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