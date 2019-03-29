Kilis'te Sağanak Etkili Oldu
1 saat önce
Kilis'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kilis
'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli yağış nedeniyle çevre yolunun yanından geçen su kanalı taştı, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Belediye ekipleri de tıkanan kanallarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Sağanak nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, çevredeki binalara ve iş yerlerinin saçaklarının altına girerek korunmaya çalıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:36 Kaynak: AA
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