Son Dakika Haberleri: Kilis'te Sağanak Etkili Oldu

Kilis'te Sağanak Etkili Oldu

1 saat önce

Kilis'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Kilis'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Özellikle öğleden sonra etkili olan yağış nedeniyle çevre yolunun yanından geçen su kanalı taştı, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle esnaf da dükkanlara dolan suyun tahliyesi için yardım etti.

Belediye ekipleri de tıkanan kanalizasyon sistemi nedeniyle biriken suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

Sürücü ve yayaların zor anlar yaşadığı yağmura hazırlıksız yakalananlar, çevredeki binalara ve iş yerleri önündeki saçakların altına girerek, korunmaya çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:24 Kaynak: AA

Kilis, Güncel
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