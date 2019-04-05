Son Dakika Haberleri: Kilis'te Sağanak Etkili Oldu

Kilis'te Sağanak Etkili Oldu

1 saat önce

Kilis'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kilis'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Özellikle öğleden sonra etkili olan yağış nedeniyle çevre yolunun yanından geçen su kanalı taştı, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle esnaf da dükkanlara dolan suyun tahliyesi için yardım etti.

Belediye ekipleri de tıkanan kanalizasyon sistemi nedeniyle biriken suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

Sürücü ve yayaların zor anlar yaşadığı yağmura hazırlıksız yakalananlar, çevredeki binalara ve iş yerleri önündeki saçakların altına girerek, korunmaya çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:01 Kaynak: AA

Kilis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'nun Ulaşımla İlgili Vaatlerini En Yetkili İsim Değerlendirdi: Yapması İmkansız Son Dakika! AK Parti'li Ali İhsan Yavuz: Aradaki Fark 18 Binin Altına İndi AK Parti, Ankara'da Tüm Sandıkların Sayılması İçin Başvuru Yaptı Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Faizler Değiştirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 20:25:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'te Sağanak Etkili Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]