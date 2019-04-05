Kilis'te, Sağanakta Evleri Su Bastı
40 dakika önce
KİLİS'te sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
KİLİS'te sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kilis
'te, öğleden sonra başlayan sağanak yağış, günlük yaşamda aksaklıklara neden oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı mekanlara girerek korunmaya çalışırken, araçlar da yağış nedeniyle trafikte güçlükle ilerledi. Sağanak nedeniyle bazı binaların bodrum katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı. Mağdur olan esnaf ve kent sakinleri, iş yeri ve evlerine dolan suları belediye ekiplerinin yardımıyla tahliye etti. - Kilis
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:09 Kaynak: DHA
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