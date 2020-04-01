Kilis'te sağlık çalışanları için korumalı maske üretiliyor - Son Dakika

Kilis'te Gençlik Merkezi ile Bilim ve Sanat Merkezi, yeni tip koronavirüs salgınına karşı amansız bir mücadele veren sağlık çalışanları için korumalı maske üretiyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 3D yazıcı desteğiyle üretilen günlük 350 yüz siperliği İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim ediliyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı, salgına karşı amansız bir mücadele veren sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimine başladıklarını belirtti.

Arkaltı, şu an için günlük 350 maske üretimi yaptıklarını yakın bir zamanda bu sayının 500'e ulaşmasını planladıklarını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Emin Akkurt, sağlık çalışanlarına destek olmak için çalışma yürüttüklerini belirterek, katkısı olan herkese teşekkür etti.