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Kilis'te, sağlıkçılar doğaya keklik bıraktı

6 saat önce

Kilis'te, sağlıkçılar doğaya keklik bıraktıKİLİS'te, 112'nin 25'inci kuruluş yıl dönümünde keklikler doğaya bırakıldı.

Kilis'te, sağlıkçılar doğaya keklik bıraktı

KİLİS'te, 112'nin 25'inci kuruluş yıl dönümünde keklikler doğaya bırakıldı.

Kilis İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü işbirliğiyle 112'nin 25'inci yıl dönümünde etkinlik düzenlendi. Musabeyli ilçesi kırsalında düzenlenen etkinlikte 25 keklik doğaya bırakıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu, 112'nin 25'inci kuruluşunun yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, 'Bugün burada 25 tane kekliği doğaya bırakıyoruz. Haftayla ilgili olarak çeşitli mesajlar verdik. Yaşama yol ver, gereksiz yere meşgul etme, bizim için saniyelerin önemi var, mesajları verdik' dedi.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Meryem Köse, 112'ye günde 4 bin 500 ihbar geldiğini ve sadece 60'ının vaka olduğunu ifade ederek, 'Bu konuda vatandaşlarımızın bilinçli olmasını gereksiz yere 112'yi meşgul etmemelerini istiyoruz' diye konuştu.

Kilis'te, sağlıkçılar doğaya keklik bıraktı

İl Sağlık Müdürlüğü, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:30 Kaynak: DHA
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