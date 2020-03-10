Kilis'te sahte altınla dolandırıcılık iddiasıyla 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis'te sahte altınla dolandırıcılık iddiasıyla 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kilis'te sahte altınla dolandırıcılık iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

6 saat önce

Kilis'te, kuyumculara sahte altın vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

Kilis'te sahte altınla dolandırıcılık iddiasıyla 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Kilis'te, kuyumculara sahte altın vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuyumcular Çarşısı esnafından M.A'nın sahte altın verilerek dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak yürüttükleri detaylı araştırmada şüphelilerin kimliğini belirledi.

Şüphelilerin Kahramanmaraş'ta ikamet ettiğini ve tekrar bölgeye geleceklerini belirleyen ekipler, Kuyumcular Çarşısı çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, bir süre sonra çarşıya gelen Y.E.K, O.S, H.F. ve S.A.C'yi yakaladı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, iki adet altın süsü verilmiş maddeyle 16 bin 500 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bu arada, şüphelilerden bazılarının yapılan incelemesinde çevre illerde de benzer suçlara karıştıkları belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:28 Kaynak: AA
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